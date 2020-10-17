Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Президент Германии Штайнмайер ушел на самоизоляцию

Суббота, 17 октября 2020, 17:26

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома из-за коронавируса в его личного телохранителя.

Об этом сообщили в субботу, 17 октября, в пресс-службе немецкого президента, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Как сообщалось, в субботу канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к жителям страны с призывом по возможности оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Германия находится "в очень серьезной фазе пандемии коронавируса", который распространяется быстрее, чем шесть месяцев назад, заявила Меркель.

В эту субботу в Германии сообщили о 7830 новых случаях инфицирования коронавируса в сутки. Это стало новым рекордом с момента начала эпидемии COVID-19 в стране.

При этом рекордные показатели фиксируются уже три дня подряд. Накануне сообщалось о 7334 новых случаев COVID-19, а днем ​​ранее - 6638 случаев.

Темы: Германиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Одессе проспекту Небесной сотни возвращают советское название

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный момент

Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней

В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162

Все новости...
Германия
Меркель призвала немцев по возможности оставаться дома
Немцы становятся родителями во все более старшем возрасте
Посол Германии: Россия изменила поведение на встречах Минской ТКГ
Последние новости
18:08
Турецкая компания заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий
17:50
Украина сможет собирать и производить электромобили – советник вицепремьера
17:26
Президент Германии Штайнмайер ушел на самоизоляцию
17:15
В Запорожье заработает новый терминал аэропорта
16:59
В Одессе проспекту Небесной сотни возвращают советское название
16:22
В воскресенье в Украине прохладно, но днем без осадков
16:18
Успешная борьба с Covid: партия премьера выиграла выборы в Новой Зеландии
15:56
В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого за последнее время уровня
15:52
Завод "Паллада" построит плавучий причал для ВМС Украины
15:26
фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение
Все новости...