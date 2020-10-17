Президент Германии Штайнмайер ушел на самоизоляцию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома из-за коронавируса в его личного телохранителя.

Об этом сообщили в субботу, 17 октября, в пресс-службе немецкого президента, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Как сообщалось, в субботу канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к жителям страны с призывом по возможности оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Германия находится "в очень серьезной фазе пандемии коронавируса", который распространяется быстрее, чем шесть месяцев назад, заявила Меркель.

В эту субботу в Германии сообщили о 7830 новых случаях инфицирования коронавируса в сутки. Это стало новым рекордом с момента начала эпидемии COVID-19 в стране.

При этом рекордные показатели фиксируются уже три дня подряд. Накануне сообщалось о 7334 новых случаев COVID-19, а днем ​​ранее - 6638 случаев.