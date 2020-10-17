Україна зможе збирати й виготовляти електромобілі – радник віцепрем'єра

Радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин впевнений, що найближчим часом Україна сама зможе збирати і виготовляти електромобілі.

Джерело: Рябчин, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я абсолютно впевнений, що ми можемо частково, з компонентів, збирати електромобілі в Україні, створювати тут робочі місця, і не виключаю, що можемо виробляти їх повністю.

Так, не хочеться мати "електрозапорожець", умовно кажучи, який буде некомфортний. Але Україна, як країна з розвиненим автопромом, цілком готова збирати електромобілі, і це теж їх здешевить і дозволить створити додаткові робочі місця, завантажити наші промислові підприємства".

Деталі: Зараз, за ​​його словами, в Україні вже понад 30 тисяч електромобілів. Рябчин констатував, що українці купують в основному привезені з Європи або Америки б/в автомобілі.

На його думку, до масових покупок електромобілів українців спонукає безмитне ввезення екотранспорту в країну: "Якщо подивитися на графік, просто в рази злетів продаж електромобілів. А найприємніше, що статистика продажу електромобілів з США в Україну зросла, і навіть ціна підвищилася на тисячу доларів, тому що українці масово почали купувати електромобілі".