Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Україна зможе збирати й виготовляти електромобілі – радник віцепрем'єра

Субота, 17 жовтня 2020, 17:50
Олексій Рябчин

Радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин впевнений, що найближчим часом Україна сама зможе збирати і виготовляти електромобілі.

Джерело: Рябчин, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я абсолютно впевнений, що ми можемо частково, з компонентів, збирати електромобілі в Україні, створювати тут робочі місця, і не виключаю, що можемо виробляти їх повністю.

Так, не хочеться мати "електрозапорожець", умовно кажучи, який буде некомфортний. Але Україна, як країна з розвиненим автопромом, цілком готова збирати електромобілі, і це теж їх здешевить і дозволить створити додаткові робочі місця, завантажити наші промислові підприємства".

Деталі: Зараз, за ​​його словами, в Україні вже понад 30 тисяч електромобілів. Рябчин констатував, що українці купують в основному привезені з Європи або Америки б/в автомобілі.

На його думку, до масових покупок електромобілів українців спонукає безмитне ввезення екотранспорту в країну: "Якщо подивитися на графік, просто в рази злетів продаж електромобілів. А найприємніше, що статистика продажу електромобілів з США в Україну зросла, і навіть ціна підвищилася на тисячу доларів, тому що українці масово почали купувати електромобілі".

Теми: автоУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Одесі проспекту Небесної сотні повертають радянську назву

фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Ляшко: Жорсткий локдаун – виключно резервний момент

Замах на волонтера у Києві: підозрюваного арештували на 60 днів

У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу, в одному районі – 162

Усі новини...
авто
Ціни на автогаз продовжують рости
МВС хоче спростити процес реєстрації авто: дозволять обирати комбінації номерних знаків
Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути
Останні новини
18:08
Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств
17:50
Україна зможе збирати й виготовляти електромобілі – радник віцепрем'єра
17:26
Президент Німеччини Штайнмаєр пішов на самоізоляцію
17:15
У Запоріжжі запрацює новий термінал аеропорту
16:59
В Одесі проспекту Небесної сотні повертають радянську назву
16:22
У неділю в Україні прохолодно, але вдень без опадів
16:18
Успішна боротьба з Covid: партія прем'єрки виграла вибори у Новій Зеландії
15:56
В Росії заявили, що відносини з ЄС досягли найнижчого за останній час рівня
15:52
Завод "Паллада" побудує плавучий причал для ВМС України
15:26
фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!