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Украина сможет собирать и производить электромобили – советник вицепремьера

Суббота, 17 октября 2020, 17:50
Украина сможет собирать и производить электромобили – советник вицепремьера
Алексей Рябчин

Советник вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин уверен, что в ближайшее время Украина сама сможет собирать и производить электромобили.

Источник: Рябчин, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я абсолютно уверен, что мы можем частично, из компонентов, собирать электромобили в Украине, создавать здесь рабочие места, и не исключаю, что можем производить их полностью.

Так, не хочется иметь "електрозапорожець", условно говоря, который будет некомфортным. Но Украина, как страна с развитым автопромом, вполне готова собирать электромобили, и это тоже их удешевит и позволит создать дополнительные рабочие места, загрузить наши промышленные предприятия".

Детали: Сейчас, по его словам, в Украине уже более 30 тысяч электромобилей. Рябчин констатировал, что украинцы покупают в основном привезенные из Европы или Америки б/у автомобили.

По его мнению, к массовым покупкам электромобилей украинцев побуждает беспошлинный ввоз экотранспорта в страну: "Если посмотреть на график, просто в разы взлетел продажу электромобилей. А самое приятное, что статистика продаж электромобилей из США в Украину выросла, и даже цена повысилась на тысячу долларов, потому что украинцы массово начали покупать электромобили".

Темы: автоУкраина
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