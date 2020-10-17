Coca-Cola зупиняє випуск своєї першої дієтичної газованої води
Coca-Cola зупинить випуск своєї дієтичної газованої води Tab до кінця 2020 року. Компанія давно мала плани відмовитися від випуску Tab, а пандемія коронавірусу пришвидшила прийняття відповідного рішення.
Джерело: повідомлення Coca-Cola Company
Деталі: У компанії зізналися, що вже давно думали про припинення випуску напою, а оскільки під час коронакризи зіткнулися з перебоями в постачанні і зі зміною смаків споживачів, то були змушені "діяти швидше".
Наразі Coca-Cola Company планує "глобальне оновлення" переліку брендів, що випускає.
Tab випускали з 1963 року, пік її популярності припав на 1970-1980-ті роки. Після виходу на ринок іншого дієтичного напою у 1982 році – Diet Coke – попит на Tab став падати.
Читайте також: Coca-Сola — більше, ніж бізнес. Вплив компанії на економіку і суспільство України