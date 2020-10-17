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Coca-Cola зупиняє випуск своєї першої дієтичної газованої води

Субота, 17 жовтня 2020, 20:02

Coca-Cola зупинить випуск своєї дієтичної газованої води Tab до кінця 2020 року. Компанія давно мала плани відмовитися від випуску Tab, а пандемія коронавірусу пришвидшила прийняття відповідного рішення.

Джерело: повідомлення Coca-Cola Company

Tab
Tab

Деталі: У компанії зізналися, що вже давно думали про припинення випуску напою, а оскільки під час коронакризи зіткнулися з перебоями в постачанні і зі зміною смаків споживачів, то були змушені "діяти швидше".

Наразі Coca-Cola Company планує "глобальне оновлення" переліку брендів, що випускає.

Tab випускали з 1963 року, пік її популярності припав на 1970-1980-ті роки. Після виходу на ринок іншого дієтичного напою у 1982 році – Diet Coke – попит на Tab став падати.

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Українська правда
Теми: США


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