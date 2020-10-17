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Coca-Cola останавливает выпуск своей первой диетической газировки

Суббота, 17 октября 2020, 20:02
Coca-Cola останавливает выпуск своей первой диетической газировки

Coca-Cola остановит выпуск своей диетической газировки Tab до конца 2020 года. Компания давно планировала отказаться от выпуска Tab, а пандемия коронавируса ускорила принятие соответствующего решения.

Источник: сообщение Coca-Cola Company

Tab
Tab

Детали: В компании признались, что уже давно думали о прекращении выпуска напитка, а поскольку во время коронакризиса столкнулись с перебоями в поставках и с изменением вкусов потребителей, то были вынуждены "действовать быстрее".

Сейчас Coca-Cola Company планирует "глобальное обновление" перечня брендов, которые выпускает.

Tab выпускали с 1963 года, пик ее популярности пришелся на 1970-е и 1980-е годы. После выхода на рынок другого диетического напитка в 1982 году - Diet Coke - спрос на Tab стал падать.

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Украинская правда

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