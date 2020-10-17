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НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем

Субота, 17 жовтня 2020, 21:57
НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем

У керівництві Північноатлантичного альянсу висловили стурбованість з приводу проведених Туреччиною пусків російської зенітно-ракетної системи С-400.

Джерело: представниця НАТО, яку цитує DW

Пряма мова: "Ця система може становити загрозу для повітряних суден союзників і негативно вплинути на відносини між партнерами по альянсу".

Деталі: За словами представниці НАТО, важливо, щоб Туреччина як член НАТО разом з іншими союзниками продовжувала пошук альтернативних шляхів. При цьому кожен проведений Туреччиною тест С-400, якщо ці випробування підтверджуються, "викликає жаль".

У Альянсі зазначають, що рішення є національною прерогативою Анкари але C-400 не може бути інтегрована в протиповітряну і протиракетну систему НАТО

Нагадаємо: У п'ятницю, 16 жовтня, стало відомо, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.

Комітет Сенату США з питань збройних сил уповноважив ВПС США зберегти шість нових винищувачів F-35, спочатку проданих Туреччині.

Літаки не були доставлені Туреччині через розбіжності з приводу купівлі  Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400, яка, за словами Пентагону, несумісна з F-35. Пізніше США виключили Туреччину з програми F-35 після купівлі С-400.

Як відомо, Москва і Анкара досягли принципової згоди щодо постачання другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту склала $2,5 млрд.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОРосіяТуреччина
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