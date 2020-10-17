НАТО предостерегает Турцию от использования российских зенитно-ракетных систем

В руководстве Североатлантического альянса выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией пусков российской зенитно-ракетной системы С-400.

Источник: представительница НАТО, которую цитирует DW

Прямая речь: "Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и негативно повлиять на отношения между партнерами по Аальянсу".

Детали: По словам представительницы НАТО, важно, чтобы Турция как член НАТО вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей. При этом каждый проведенный Турцией тест С-400, если эти испытания подтверждаются, "вызывает сожаление".

В Альянсе отмечают, что решение является национальной прерогативой Анкары, но C-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО.

Напомним: В пятницу, 16 октября, стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.

Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, сначала проданных Турции.

Самолеты не были доставлены Турции из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Как известно, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июле 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.