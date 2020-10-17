На в‘їзді до Миколаєва перевізники, що саботують зважування, створили штучний затор більш як зі сотні вантажівок.

Джерело: повідомлення Укртрансбезпеки у Facebook

Деталі: Як зазначає відомство, у суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги було ухвалено рішення про розгортання на ділянці а/д Н-11 у місті Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту габаритно-вагового контролю, що мав працювати цілодобово.

Дослівно: "Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК та створюють штучний затор з понад 100 вантажівок. За попередньою інформацією - вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція".