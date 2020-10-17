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Вблизи Николаева более сотни фур на трассе заблокировали движение – Укртрансбезпека

Суббота, 17 октября 2020, 23:36
Вблизи Николаева более сотни фур на трассе заблокировали движение – Укртрансбезпека

На въезде в Николаев перевозчики, саботирующие взвешивание, создали искусственный затор из более чем сотни грузовиков.

Источник: сообщение Укртрансбезпеки в Facebook

Детали: Как отмечает ведомство, в субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги было принято решение о развертывании на участке а/д Н-11 в городе Новый Буг Николаевской области дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно.

 

Дословно: "По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор из более чем 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция".

 

Украинская правда

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Темы: автоНиколаев
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