На въезде в Николаев перевозчики, саботирующие взвешивание, создали искусственный затор из более чем сотни грузовиков.

Источник: сообщение Укртрансбезпеки в Facebook

Детали: Как отмечает ведомство, в субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги было принято решение о развертывании на участке а/д Н-11 в городе Новый Буг Николаевской области дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно.

Дословно: "По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор из более чем 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция".