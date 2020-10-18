SpaceX анонсувала черговий старт місії Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 18 жовтня здійснити запуск 14-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.

Джерело: сайт SpaceX

Дослівно: "Випробування завершено — запуск Falcon 9 з 60 супутниками Starlink з стартового комплексу у Космічному центрі Кеннеді заплановано на неділю, 18 жовтня, о 8:25 EDT (15:25 за Києвом)".

Деталі: У компанії відзначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9 вже п'ять разів доставляв вантаж на орбіту, а обидві половини обтічника Falcon 9 раніше тричі використовувалися.