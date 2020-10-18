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SpaceX анонсировала очередной старт миссии Starlink

Воскресенье, 18 октября 2020, 00:32
SpaceX анонсировала очередной старт миссии Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 18 октября осуществить запуск четырнадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников.

Источник: сайт SpaceX

Дословно: "Испытания завершены - запуск Falcon 9 с 60 спутниками Starlink с стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди запланировано на воскресенье, 18 октября, в 8:25 EDT (15:25 по Киеву)".

Детали: В компании отметили, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже пять раз доставлял груз на орбиту, а обе половины обтекателя ракеты ранее трижды использовались.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосСШАИлон Маск
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