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В Чернівецькій області лікарні для заражених COVID-19 заповнені до 79%

Неділя, 18 жовтня 2020, 01:07

Станом на 17 жовтня лікарні для заражених COVID-19 в Чернівецькій області в середньому завантажені на 55%, але подекуди відділення для хворих на коронавірус заповнені на 79%.

Джерело: заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук, повідомляє в Facebook Чернівецька ОДА, глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Станом на 17 жовтня госпітальні бази завантажені на 54,7%, а реанімації – на 54,2%. Найбільше заповнена пацієнтами Кіцманська центральна районна лікарня, тут зайняті 79% ліжок. 75% місць завантажені у медичному закладі Сокирян. Багато хворих у трьох лікарнях Чернівців. 77% ліжок заповнені у міській лікарні №1, 79% – у лікарні №3 та 78% – у лікарні №4.

Довідка: Всього для лікування недужих із COVID-19 в області відведено 1283 ліжка, 105 із них – у відділеннях інтенсивної терапії. 

Деталі: 17 жовтня в Чернівецькій області діагностували 209 нових випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 74 пацієнта. 

Нагадаємо: Напередодні в області зафіксували антирекорд з кількості заражень за добу — 247 нових випадків COVID-19.

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Теми: коронавірусЧернівецька область


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