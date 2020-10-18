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В Черновицкой области больницы для зараженных COVID-19 заполнены до 79%

Воскресенье, 18 октября 2020, 01:07
В Черновицкой области больницы для зараженных COVID-19 заполнены до 79%
Фото: Чернівецька ОДА

По состоянию на 17 октября больнице для зараженных COVID-19 в Черновицкой области в среднем загружены на 55%, но местами отделения для больных на коронавирус заполнены на 79%.

Источник: заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук, сообщает в Facebook Черновицкая ОГА, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: По состоянию на 17 октября госпитальные базы загружены на 54,7%, а реанимации - на 54,2%. Больше всего заполнена пациентами Кицманская центральная районная больница, здесь заняты 79% коек. 75% мест загружены в медицинском учреждении Сокирян. Многие больные в трех больницах Черновцов. 77% коек заполнены в городской больнице №1, 79% - в больнице №3 и 78% - в больнице №4.

Справка: Всего для лечения больных с COVID-19 в области отведено 1283 кровати, 105 из них - в отделениях интенсивной терапии.

Детали: 17 октября в Черновицкой области диагностировали 209 новых случаев заражения коронавируса, выздоровели этого дня 74 пациента.

Напомним: Накануне в области зафиксировали антирекорд по количеству заражений в сутки — 247 новых случаев COVID-19.

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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