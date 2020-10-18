Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Великобританії, було створено ним

Неділя, 18 жовтня 2020, 02:01
Бенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Великобританії, було створено ним

Відомий вуличний художник Бенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Ноттінгемі, Великобританія, було створено ним.

Джерело: Instagram Бенксі

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

Reuters зазначає, що малюнок з'явився на стіні салону краси.

ВВС публікує враження людей, які побачили графіті наживо.

Пряма мова: "Це цікаво. Останні чотири або п'ять робіт (Бенксі) мають відношення до COVID або чогось з новин. Це набагато більш вигадливо і актуально. Хтось розважається (про дівчинку на графіті - ред)".

Пряма мова: "Можливо, це послання: "Ми переживаємо важкі часи, давайте постараємося витягти з цього максимум задоволення.. отримувати задоволення навіть від того, що зламано".

Що передувало: У серпні Бенксі профінансував човен з командою добровольців для порятунку біженців в Середземному морі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Велика Британія
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: