Бенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Великобританії, було створено ним

Відомий вуличний художник Бенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Ноттінгемі, Великобританія, було створено ним.

Джерело: Instagram Бенксі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

Reuters зазначає, що малюнок з'явився на стіні салону краси.

ВВС публікує враження людей, які побачили графіті наживо.

Пряма мова: "Це цікаво. Останні чотири або п'ять робіт (Бенксі) мають відношення до COVID або чогось з новин. Це набагато більш вигадливо і актуально. Хтось розважається (про дівчинку на графіті - ред)".

Пряма мова: "Можливо, це послання: "Ми переживаємо важкі часи, давайте постараємося витягти з цього максимум задоволення.. отримувати задоволення навіть від того, що зламано".

Що передувало: У серпні Бенксі профінансував човен з командою добровольців для порятунку біженців в Середземному морі.