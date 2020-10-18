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Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им

Воскресенье, 18 октября 2020, 02:01
Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им

Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Ноттингеме, Великобритания, было создано им.

Источник: Instagram Бэнкси

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Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

ВВС отмечает, что рисунок появился на стене салона красоты в Ноттингеме, Великобритания.

Reuters публикует впечатления людей, который увидели граффити вживую.

Прямая речь: "Это любопытно. Последние четыре или пять работ (Бэнкси) имеют отношение к COVID или чему-то из новостей. Это гораздо более причудливо и актуально. Кто-то развлекается ( о девочке на граффити - ред)".

Прямая речь: "Возможно, это послание: "Мы переживаем трудные времена, давайте постараемся извлечь из этого максимум удовольствия.. получать удовольствие даже от того, что сломано".

Что предшествовало: В августе Бэнкси профинансировал лодку с командой добровольцев для спасения беженцев в Средиземном море.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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