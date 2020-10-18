Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им

Воскресенье, 18 октября 2020, 02:01

Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Ноттингеме, Великобритания, было создано им.

Источник: Instagram Бэнкси

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

ВВС отмечает, что рисунок появился на стене салона красоты в Ноттингеме, Великобритания.

Reuters публикует впечатления людей, который увидели граффити вживую.

Прямая речь: "Это любопытно. Последние четыре или пять работ (Бэнкси) имеют отношение к COVID или чему-то из новостей. Это гораздо более причудливо и актуально. Кто-то развлекается ( о девочке на граффити - ред)".

Прямая речь: "Возможно, это послание: "Мы переживаем трудные времена, давайте постараемся извлечь из этого максимум удовольствия.. получать удовольствие даже от того, что сломано".

Что предшествовало: В августе Бэнкси профинансировал лодку с командой добровольцев для спасения беженцев в Средиземном море.

Темы: Великобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине

Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

В Украине появятся новые бесплатные экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

В Одессе проспекту Небесной Сотни возвращают советское название

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Все новости...
Великобритания
"Впереди тяжелая зима": Лондон усиливает коронавирусные ограничения
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции из-за отравления Навального
Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима
Последние новости
02:01
ФотоБэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им
01:07
В Черновицкой области больницы для зараженных COVID-19 заполнены до 79%
00:32
SpaceX анонсировала очередной старт миссии Starlink
23:58
Убийство учителя чеченцем: Кадыров призвал не провоцировать верующих
23:36
фотоВблизи Николаева более сотни фур на трассе заблокировали движение – Укртрансбезпека
22:59
Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине
22:28
Азербайджан и Армения договорились о перемирии
21:57
НАТО предостерегает Турцию от использования российских зенитно-ракетных систем
21:14
Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов
20:48
Ломбардия, эпицентр пандемии весной, ввела новые ограничения
Все новости...