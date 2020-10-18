Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им
Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Ноттингеме, Великобритания, было создано им.
Источник: Instagram Бэнкси
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ВВС отмечает, что рисунок появился на стене салона красоты в Ноттингеме, Великобритания.
Reuters публикует впечатления людей, который увидели граффити вживую.
Прямая речь: "Это любопытно. Последние четыре или пять работ (Бэнкси) имеют отношение к COVID или чему-то из новостей. Это гораздо более причудливо и актуально. Кто-то развлекается ( о девочке на граффити - ред)".
Прямая речь: "Возможно, это послание: "Мы переживаем трудные времена, давайте постараемся извлечь из этого максимум удовольствия.. получать удовольствие даже от того, что сломано".
Что предшествовало: В августе Бэнкси профинансировал лодку с командой добровольцев для спасения беженцев в Средиземном море.