Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им

Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Ноттингеме, Великобритания, было создано им.

Источник: Instagram Бэнкси

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

ВВС отмечает, что рисунок появился на стене салона красоты в Ноттингеме, Великобритания.

Reuters публикует впечатления людей, который увидели граффити вживую.

Прямая речь: "Это любопытно. Последние четыре или пять работ (Бэнкси) имеют отношение к COVID или чему-то из новостей. Это гораздо более причудливо и актуально. Кто-то развлекается ( о девочке на граффити - ред)".

Прямая речь: "Возможно, это послание: "Мы переживаем трудные времена, давайте постараемся извлечь из этого максимум удовольствия.. получать удовольствие даже от того, что сломано".

Что предшествовало: В августе Бэнкси профинансировал лодку с командой добровольцев для спасения беженцев в Средиземном море.