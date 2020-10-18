На реабілітацію у Польщу прибула група українських військових

У Польщу разом із сім'ями на реабілітацію прибула група українських військовослужбовці.

Джерело: посольство України у Польщі

Дослівно: "Сьогодні до Польщі на реабілітацію разом із сім'ями прибула група українських військовослужбовців цивільно-військового співробітництва (CIMIC) "Евакуація 200".

Нам надзвичайно приємно, що започаткована у 2019 році ініціатива Посольства та Почесного консула України в Тарнуві Бартломія Бабуськи має своє продовження та надає можливість відважним героям, які щодня мають справу з людським горем, відпочити і відновитися.

Цьогоріч реалізація ініціативи стала можливою також завдяки співпраці на підставі Меморандуму між Товариством Червоного Хреста України та Управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Зройних Сил України".