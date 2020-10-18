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На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные

Воскресенье, 18 октября 2020, 03:45
На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные

В Польшу вместе с семьями на реабилитацию прибыли украинские военнослужащие.

Источник: Посольство Украины в Польше

Дословно: "Сегодня в Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) "Эвакуация 200".

Нам очень приятно, что начатая в 2019 году инициатива Посольства и Почетного консула Украины в Тарнув Бартломия бабушки имеет свое продолжение и предоставляет возможность отважным героям, которые ежедневно имеют дело с человеческим горем, отдохнуть и восстановиться.

В этом году реализация инициативы стала возможной также благодаря сотрудничеству на основании Меморандума между Обществом Красного Креста Украины и Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Збройних Сил Украины".

Темы: Донбассвойна
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