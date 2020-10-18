Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные

Воскресенье, 18 октября 2020, 03:45

В Польшу вместе с семьями на реабилитацию прибыли украинские военнослужащие.

Источник: Посольство Украины в Польше

Дословно: "Сегодня в Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) "Эвакуация 200".

Нам очень приятно, что начатая в 2019 году инициатива Посольства и Почетного консула Украины в Тарнув Бартломия бабушки имеет свое продолжение и предоставляет возможность отважным героям, которые ежедневно имеют дело с человеческим горем, отдохнуть и восстановиться.

В этом году реализация инициативы стала возможной также благодаря сотрудничеству на основании Меморандума между Обществом Красного Креста Украины и Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Збройних Сил Украины".

Темы: Донбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине

Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

В Украине появятся новые бесплатные экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

В Одессе проспекту Небесной Сотни возвращают советское название

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Все новости...
Донбасс
Наемники РФ на Донбассе снова нарушили перемирие, ВСУ в ответ не стреляли
В "министерстве туризма ДНР" заявили, что выбрали "туристический бренд республики"
Украина готовит новое разведения войск на Донбассе
Последние новости
03:56
С начала пандемии зафиксировано почти 40 миллионов случаев заражения
03:45
На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные
02:52
Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
02:01
ФотоБэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им
01:07
В Черновицкой области больницы для зараженных COVID-19 заполнены до 79%
00:32
SpaceX анонсировала очередной старт миссии Starlink
23:58
Убийство учителя чеченцем: Кадыров призвал не провоцировать верующих
23:36
фотоВблизи Николаева более сотни фур на трассе заблокировали движение – Укртрансбезпека
22:59
Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине
22:28
Азербайджан и Армения договорились о перемирии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!