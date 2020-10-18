За 4 дні у світі на коронавірус захворіло рекордні 1,6 мільйона людей

З 14 по 17 жовтня у світі діагностували 1 564 963 випадки зараження коронавірусом. Зокрема 589 тисяч зафіксована в країнах Європи.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 14 жовтня у світі COVID-19 виявили у 382 тисяч людей, 15 жовтня у 397 тисяч, 16 жовтня коронавірус діагностували у 413 тисяч, що стало рекордом від початку пандемії, а 17 жовтня захворіло ще 372 тисяч.

З 14 по 17 жовтня у світі від коронавірусу померло 23 933 пацієнта.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 40 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 29,5 мільйонів людей. 1 114 188 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

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