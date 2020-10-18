За 4 дня в мире на коронавирус заболело рекордные 1,6 миллиона человек

С 14 по 17 октября в мире диагностировали 1 564 963 случаи заражения коронавирусом. В частности 589 000 зафиксировано в странах Европы.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 14 октября в мире COVID-19 обнаружили в 382 тысяч человек, 15 октября в 397 000, 16 октября коронавирус диагностировали у 413 000, что стало рекордом с начала пандемии, а 17 октября заболело еще 372 тысяч.

С 14 по 17 октября в мире от коронавируса умерло 23 933 пациента.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 40 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,8 миллионов человек. 1 114 188 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

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