Глава МВС Естонії може втратити посаду через гомофобні висловлювання

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що глава МВС Март Хельме після його гомофобних висловлювань не може обіймати посаду в уряді.

Джерело: Deutsche Welle

Детали: Політичний скандал в Естонії вибухнув у зв'язку з гомофобною риторикою глави МВС, яка пролунала в інтерв'ю DW. Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба визначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком - і все".

Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".

У відповідь на це президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що з такими поглядами чиновнику немає чого робити в уряді та додала, що вже повідомила про свою точку зору прем'єр-міністру країни Юрі Ратаса.

Пряма мова Кальюлайд: "Міністр із таким світоглядом не годиться в уряд Естонської Республіки".

Нагадаємо: Раніше міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме, який публічно образив нового прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін, відмовився вибачатися.

Хельме провів паралель зі словами Владіміра Леніна і дозволив собі порівняти Санну Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

Очолювана Мартом Хельме Консервативна народна партія Естонії, яка критично ставиться до Євросоюзу, увійшла до коаліційного уряду у 2019 році.