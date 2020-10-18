Глава МВД Эстонии может потерять должность из-за гомофобных высказываний

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что глава МВД Март Хельме после его гомофобных высказываний не может занимать должность в правительстве.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Политический скандал в Эстонии разразился в связи с гомофобной риторикой главы МВД, прозвучавшей в интервью DW. Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве необходимо определить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной - и все".

Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

В ответ на это президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что с такими взглядами чиновнику нечего делать в правительстве и добавила, что уже сообщила о своей точке зрения премьер-министру страны Юри Ратас.

Прямая речь Кальюлайд: "Министр с таким мировоззрением не годится для правительства Эстонской Республики".

Напомним: Ранее министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, который публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санни Марин, отказался извиняться.

Хельме провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Санни Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

Возглавляемая Мартом Хельме Консервативная народная партия Эстонии, которая критически относится к Евросоюзу, вошла в коалиционное правительство в 2019 году.