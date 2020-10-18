Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Китаї на упаковці заморожених продуктів виявили коронавірус

Неділя, 18 жовтня 2020, 09:07
У Китаї на упаковці заморожених продуктів виявили коронавірус

Китайські експерти під час пошуку причини спалаху COVID-19 в місті Циндао знайшли на упаковці замороженої тріски частки коронавіруса, здатні до зараження людини.

Джерело: DW з посиланням на Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань

Деталі: Відзначається, що фахівці вперше виявили частинки збудника інфекції SARS-CoV-2, здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів.

Це сталося в ході вивчення спалаху коронавіруса в Циндао. Тим самим вперше поза лабораторією було підтверджено, що новий вірус при певних умовах може зберігатися на упаковці протягом тривалого часу.

Китайські експерти підкреслюють, що для людини існує ризик заразитися Covid-19 при контакті з поверхнею такої упаковки, проте він є дуже малим. У звіті говориться, що жодного такого випадку поки не зареєстрували.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусКитайепідеміянаука
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: