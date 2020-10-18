У Китаї на упаковці заморожених продуктів виявили коронавірус

Китайські експерти під час пошуку причини спалаху COVID-19 в місті Циндао знайшли на упаковці замороженої тріски частки коронавіруса, здатні до зараження людини.

Джерело: DW з посиланням на Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань

Деталі: Відзначається, що фахівці вперше виявив частинки збудника інфекції SARS-CoV-2, здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів.

Це сталося в ході вивчення спалаху коронавіруса в Циндао. Тим самим вперше поза лабораторією було підтверджено, що новий вірус при певних умовах може зберігатися на упаковці протягом тривалого часу.

Китайські експерти підкреслюють, що для людини існує ризик заразитися Covid-19 при контакті з поверхнею такої упаковки, проте він є дуже малим. У звіті говориться, що жодного такого випадку поки не зареєстрували.