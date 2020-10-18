В Китае на упаковке замороженных продуктов нашли коронавирус

Китайские эксперты во время поиска причины вспышки COVID-19 в городе Циндао нашли на упаковке замороженной трески частицы коронавируса, способные к заражению человека.

Источник: DW со ссылкой на Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний

Детали: Отмечается, что специалисты впервые обнаружил частицы возбудителя инфекции SARS-CoV-2, способные к заражению, на упаковке замороженных продуктов.

Это произошло в ходе изучения вспышки коронавируса в Циндао. Тем самым впервые вне лаборатории было подтверждено, что новый вирус при определенных условиях может сохраняться на упаковке в течение долгого времени.

Китайские эксперты подчеркивают, что для человека существует риск заразиться Covid-19 при контакте с поверхностью такой упаковки, однако он является очень малым. В отчете говорится, что ни одного такого случая пока не зарегистрировали.