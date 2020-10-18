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Глава МЗС Угорщини хоче, щоб Байден "відповів за тиск на Україну"

Неділя, 18 жовтня 2020, 11:16
Джо Байден

Міністр закордонних справ Угорщини обурився тим, що кандидат у президенти США Джо Байден згадав його країну, говорячи про посилення тоталітарних режимів у всьому світі, та у відповідь закинув йому "тиск на Україну" і роль сина у компанії Burisma.

Про це Петер Сіярто заявив у відеовідповіді Байдену на своїй сторінці, пише "Європейська правда".

Слова Байдена пролунали в ефірі ABC News 16 жовтня, коли він критикував позицію свого суперника Дональда Трампа щодо президента Росії Владіміра Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Дослівно кандидат від Демократичної партії сказав наступне:

"Ви можете бачити, що відбувається всюди, від Білорусі до Польщі та Угорщини, і посилення тоталітарних режимів у світі - і цей президент підтримує усіх бандитів у світі. Я маю на увазі, що він вважає "кращим другом" лідера Північної Кореї, надсилаючи йому "любовні листи". Він нічого не робить з Путіним…", - сказав Джо Байден. 

"Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд задля звільнення генерального прокурора (Шокіна), і чому розслідування, пов’язані зі справами його сина в українській енергетиці фактично зупинилися", - заявив Петер Сіярто.  

Він назвав слова Байдена щодо Польщі та Угорщини "повністю неправдивими і негідними" і також закинув, що Демократична партія постійно вдавалася до "повчань та звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.  

Нагадаємо, Угорщина й Польща розкритикували оцінку ситуації у їхніх країнах, викладену у першому звіті Єврокомісії про стан верховенства права у членах ЄС. Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга у пості на своєму Facebook назвала звіт Єврокомісії "абсурдним та неправдивим".  

Теми: УгорщинаБайденУкраїна


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