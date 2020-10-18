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Глава МИД Венгрии хочет, чтобы Байден "ответил за давление на Украину"

Воскресенье, 18 октября 2020, 11:16
Джо Байден

Министр иностранных дел Венгрии возмутился тем, что кандидат в президенты США Джо Байден вспомнил его страну, говоря об усилении тоталитарных режимов во всем мире, и в ответ заявил, что лучше бы он ответил на вопросы по поводу "давления на Украину" и роли сына в компании Burisma.

Об этом Петер Сиярто заявил в видеоответе Байдену на своей странице, пишет "Европейская правда".

Слова Байдена прозвучали в эфире ABC News 16 октября, когда он критиковал позицию своего соперника Дональда Трампа в отношении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Дословно кандидат от Демократической партии сказал следующее:

"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, и усиление тоталитарных режимов в мире - и этот президент поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным... ", - сказал Джо Байден.

"Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Шокина), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились", - заявил Петер Сиярто.

Он назвал слова Байдена в отношении Польши и Венгрии "полностью ложными и недостойными" и также заявил, что Демократическая партия постоянно прибегала к "поучениям и обвинениям" относительно правительств стран Центральной Европы.

Напомним, Венгрия и Польша раскритиковали оценку ситуации в их странах, изложенную в первом отчете Еврокомиссии о состоянии верховенства права в членах ЕС. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала отчет "абсурдным и ложным".

Темы: ВенгрияБайденУкраина


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