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В уряді Британії пояснили, за яких умов готові продовжити переговори про Brexit

Неділя, 18 жовтня 2020, 13:58
В уряді Британії пояснили, за яких умов готові продовжити переговори про Brexit

В уряді Британії зазначили, що готові продовжити переговори з ЄС про торгову угоду після Brexit, якщо ЄС погодиться змінити свій підхід.

Як повідомляє Reuters, про це 18 жовтня сказав міністр уряду Британії Майкл Гоув, пише "Європейська правда".

"На мою думку, ЄС фактично закінчив нинішній раунд перемовин минулого тижня. Це той випадок, коли відбувався прогрес, але потім ЄС зробив крок назад", - сказав він.

Водночас, на запитання, чи ще "відкриті двері" для перемовин, Гоув відповів ствердно.

"Двері відченені. Ми сподіваємося, що ЄС змінить свою позицію. Однозначно не йдеться про те, що якщо вони (Євросоюз) справді  змінять позицію, то ми не продовжимо перемовини", - уточнив він.  

16 жовтня речник уряду Британії сказав, що Британія вважає перемовини щодо нової торгівельної угоди завершеними у зв’язку з тим, що ЄС не бажає змінювати свою позицію. 

Перед тим прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна тепер готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, звинувативши блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови, але сказав, що завжди буде готовий почути пропозиції від ЄС, якщо лідери блоку повернуться до Великобританії з "корінною зміною підходу".

Минулого місяця Джонсон визначив 15 жовтня крайнім терміном для досягнення угоди.

Теми: Велика БританіяBrexitЄС
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