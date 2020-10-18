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В правительстве Великобритании объяснили, на каких условиях готовы продолжить переговоры о Brexit

Воскресенье, 18 октября 2020, 13:58
В правительстве Великобритании объяснили, на каких условиях готовы продолжить переговоры о Brexit

В правительстве Великобритании отметили, что готовы продолжить переговоры с ЕС о торговом соглашении после Brexit, если Евросоюз согласится изменить свой подход.

Как сообщает Reuters, об этом 18 октября сказал министр правительства Великобритании Майкл Гоув, пишет "Европейская правда".

"По моему мнению, ЕС фактически закончил нынешний раунд переговоров на прошлой неделе. Это тот случай, когда происходил прогресс, но потом ЕС сделал шаг назад", - сказал он.

В то же время, на вопрос, "открыта ли дверь" для дальнейших переговоров, Гоув ответил утвердительно.

"Она открыта. Мы надеемся, что ЕС изменит свою позицию. Однозначно не идет речь о том, что если они (Евросоюз) действительно изменят позицию, то мы не продолжим переговоры", - уточнил он.

16 октября представитель правительства Великобритании сказал, что Великобритания считает переговоры по новому торговому соглашению окончеными в связи с тем, что ЕС не желает менять свою позицию.

Перед тем премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле, обвинив блок в отказе предложить достаточно хорошие условия, но сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС , если лидеры блока вернутся в Великобританию с "коренным изменением подхода".

В прошлом месяце Джонсон определил 15 октября крайним сроком для достижения соглашения.

Темы: ВеликобританияBrexitЕС
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