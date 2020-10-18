В Україні буде сухо, але прохолодно й можливі заморозки

Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода без суттєвих опадів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Деталі: Як повідомила Діденко, у понеділок Україна переважно перебуватиме під дією антициклону Otmar.

Водночас невеликі дощі 19 жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи на Харківщині.

Температура повітря в Україні у понеділок до +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів.

Антициклон Otmar (карта 1) виштовхає з нашої території нещодавні дощі і навіть гірські снігопади. Понеділок опиниться... Опубликовано Наталкой Діденко Воскресенье, 18 октября 2020 г.

У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода.

Також можливі тумани, які можуть провокувати ДТП, попереджає синоптик.

У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9+10 градусів.

Разом з тим, у четвер-п'ятницю в Києві потепліє до +16 градусів.

Водночас, як повідомляє Укргідрометцентр, найближчими днями в Україні істотних опадів не очікується.

Температура повітря 19 жовтня вдень на заході +8+11 градусів, у центральних та північних областях +9+11, на сході та півдні України до +16+17.

20 жовтня на заході стане тепліше – до +13, а на сході прохолодніше – до +10+12 градусів. На півдні України вдень +13+15 градусів.

21 жовтня збережеться приблизно така ж сама температура, також без опадів.