В Україні буде сухо, але прохолодно й можливі заморозки
Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода без суттєвих опадів.
Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр
Деталі: Як повідомила Діденко, у понеділок Україна переважно перебуватиме під дією антициклону Otmar.
Водночас невеликі дощі 19 жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і трохи на Харківщині.
Температура повітря в Україні у понеділок до +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів.
Антициклон Otmar (карта 1) виштовхає з нашої території нещодавні дощі і навіть гірські снігопади. Понеділок опиниться...Опубликовано Наталкой Діденко Воскресенье, 18 октября 2020 г.
У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода.
Також можливі тумани, які можуть провокувати ДТП, попереджає синоптик.
У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9+10 градусів.
Разом з тим, у четвер-п'ятницю в Києві потепліє до +16 градусів.
Водночас, як повідомляє Укргідрометцентр, найближчими днями в Україні істотних опадів не очікується.
Температура повітря 19 жовтня вдень на заході +8+11 градусів, у центральних та північних областях +9+11, на сході та півдні України до +16+17.
20 жовтня на заході стане тепліше – до +13, а на сході прохолодніше – до +10+12 градусів. На півдні України вдень +13+15 градусів.
21 жовтня збережеться приблизно така ж сама температура, також без опадів.