В Украине будет сухо, но прохладно и возможны заморозки

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода без существенных осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Детали: Как сообщила Диденко, в понедельник Украина преимущественно будет находиться под действием антициклона Otmar.

В то же время, небольшие дожди 19 октября могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкасскую, Полтавскую в Сумскую и немного в Харьковской.

Температура воздуха в Украине в понедельник до +9+13 градусов, на юго-востоке и в южной части +13+17 градусов.

Антициклон Otmar (карта 1) виштовхає з нашої території нещодавні дощі і навіть гірські снігопади. Понеділок опиниться... Опубликовано Наталкой Діденко Воскресенье, 18 октября 2020 г.

В ночные часы вероятны местами заморозки, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода.

Также возможны туманы, которые могут провоцировать ДТП, предупреждает синоптик.

В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, однако холодным, ночью +3+6 градусов, днем ​​+9+10 градусов.

Вместе с тем, в четверг-пятницу в Киеве потеплеет до +16 градусов.

В то же время, как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие дни в Украине осадков не ожидается.

Температура воздуха 19 октября днем ​​на западе +8+11 градусов, в центральных и северных областях +9+11, на востоке и юге Украины до +16+17.

20 октября на западе потеплеет до +13, а на востоке будет прохладнее – до +10+12 градусов. На юге Украины днем +​​13+15 градусов.

21 октября сохранится примерно такая же температура, также без осадков.