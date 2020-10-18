На Львівщині напали на кандидата в депутати і його батька

У селищі Рудно на Львівщині зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від НРУ Богдана Калічака та вчинили бійку, внаслідок якої постраждав батько кандидата.

Джерело: поліція Львівської області, Народний рух України Львівщина

фото "Народний рух України Львівщина"

Дослівно: "17 жовтня о 17:20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від одного з кандидатів до Львівської міської ради про те, що у селищі Рудно невідомі особи, перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, вчинили бійку та пошкодили його автомобіль "Опель"".

"Правоохоронці встановили особи зловмисників – місцевих мешканці віком 24 та 31 рік".

Деталі: За фактом слідчі Залізничного відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Разом з тим, львівський осередок Народного руху України повідомляє, що в Рудно "після зустрічі кандидата на Львівську ОТГ від НРУ Ігоря Кузьмака з громадою жорстоко й цинічно побили кандидата в депутати Львівської міської ради Богдана Калічака і його батька".

Дослівно НРУ: "Батько знаходиться в лікарні, а сам Богдан дає свідчення поліції про цей злочин. Троє людей в нетверезому стані спочатку напали на Богдана та його батька, а потім ломом розтрощили його машину. Ми вважаємо, що це провокація та підлі дії наших опонентів".