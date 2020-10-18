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На Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца

Воскресенье, 18 октября 2020, 18:44
На Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца

В поселке Рудно Львовской области злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты Львовского городского совета от НРУ Богдана Каличака и устроили драку, в результате которой пострадал отец кандидата.

Источник: полиция Львовской области,

 
Народный рух Украины Львовщина

Дословно: "17 октября в 17:20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов во Львовский городской совет о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль "Опель"".

"Правоохранители установили личности злоумышленников – местных жителей возрастом 24 и 31 год".

Детали: По факту следователи Железнодорожного отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы.

 

Вместе с тем, львовская ячейка Народного руха Украины сообщает, что в Рудно "после встречи кандидата на Львовскую ОТГ от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью жестоко и цинично избили кандидата в депутаты Львовского городского совета Богдана Каличака и его отца".

Дословно НРУ: "Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана и его отца, а потом ломом разбили его машину. Мы считаем, что это провокация и подлые действия наших оппонентов".

Украинская правда

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Темы: Львовщинавиборынападение
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