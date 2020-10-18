Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух в Афганістані: щонайменше 14 загиблих і 119 поранених

Неділя, 18 жовтня 2020, 20:04
Вибух в Афганістані: щонайменше 14 загиблих і 119 поранених
Радіо Свобода

Щонайменше 14 людей загинули, 119 людей поранені внаслідок вибуху автомобіля біля місцевого відділку поліції в місті Гор в центральній частині Афганістану.

Джерело: директор місцевого госпіталя у коментарі Радіо Свобода

Деталі: У поліції розповіли Радіо Свобода, що серед поранених було 35 афганських силовиків. Усі загиблі були цивільними.

Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання "Талібан". Бойовики наразі не підтверджували причетність до вибуху.

Напад стався в день мирних переговорів "Талібану" та афганського уряду в столиці Катару Досі.

Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками "Талібану".

Теми: Афганістанвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: