Вибух в Афганістані: щонайменше 14 загиблих і 119 поранених

Щонайменше 14 людей загинули, 119 людей поранені внаслідок вибуху автомобіля біля місцевого відділку поліції в місті Гор в центральній частині Афганістану.

Джерело: директор місцевого госпіталя у коментарі Радіо Свобода

Деталі: У поліції розповіли Радіо Свобода, що серед поранених було 35 афганських силовиків. Усі загиблі були цивільними.

Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання "Талібан". Бойовики наразі не підтверджували причетність до вибуху.

Напад стався в день мирних переговорів "Талібану" та афганського уряду в столиці Катару Досі.

Місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року – в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками "Талібану".