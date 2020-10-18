Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в Афганистане: не менее 14 погибших и 119 раненых

Воскресенье, 18 октября 2020, 20:04
Взрыв в Афганистане: не менее 14 погибших и 119 раненых
Радио Свобода

По меньшей мере 14 человек погибли, 119 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции в городе Гор в центральной части Афганистана.

Источник: директор местного госпиталя в комментарии Радио Свобода

Детали: В полиции рассказали Радио Свобода, что среди раненых было 35 афганских силовиков. Все погибшие были гражданскими.

Офис губернатора провинции Гор обвинил в нападении группировку "Талибан". Боевики пока не подтверждали причастность ко взрыву.

Нападение произошло в день мирных переговоров "Талибана" и афганского правительства в столице Катара Дохе.

Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала более 1280 смертей афганских мирных жителей в первой половине 2020 года – в основном вследствие боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками "Талибана".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: