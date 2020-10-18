Взрыв в Афганистане: не менее 14 погибших и 119 раненых

По меньшей мере 14 человек погибли, 119 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции в городе Гор в центральной части Афганистана.

Источник: директор местного госпиталя в комментарии Радио Свобода

Детали: В полиции рассказали Радио Свобода, что среди раненых было 35 афганских силовиков. Все погибшие были гражданскими.

Офис губернатора провинции Гор обвинил в нападении группировку "Талибан". Боевики пока не подтверждали причастность ко взрыву.

Нападение произошло в день мирных переговоров "Талибана" и афганского правительства в столице Катара Дохе.

Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала более 1280 смертей афганских мирных жителей в первой половине 2020 года – в основном вследствие боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками "Талибана".