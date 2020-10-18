Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

Очікувана тривалість здорового життя в Україні у 2019 році була найнижчою серед країн Європи і становила 61.7 року.

Джерело: дослідження Global Burden of Disease Study 2019, що базується ряді показників у 204 країнах світу протягом 1950-2019 років, опубліковане в журналі Lancet

Деталі: Серед іншого, в дослідженні визначається для кожної країни так звана очікувана тривалість здорового життя (Healthy life expectancy, HALE) – показник років життя, проведених у доброму здоров'ї.

Так, в Україні цей показник у 2019 році становив 61.7 року.

Середній світовий показник становить 63.5 років.

У Росії очікувана тривалість здорового життя також досить низька – 63.7 років, у Білорусі – 65.0.

Разом з тим, у Польщі показник HALE становить 68.0, у Чехії – 68.5, у Франції – 71.2 роки, у Німеччині – 69.5, в Італії – 71.0, в Іспанії – 71.3, у Великобританії – 68.9.

У Японії очікувана тривалість здорового життя 73.3 роки, у Сингапурі – 73.9, у США – 65.2.