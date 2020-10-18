Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине в 2019 году была самой низкой среди стран Европы и составляла 61.7 года.

Источник: исследование Global Burden of Disease Study 2019, базирующееся на ряде показателей в 204 странах мира в течение 1950-2019 годов, опубликованное в журнале Lancet

Детали: Среди прочего, в исследовании определяется для каждой страны так называемая ожидаемая продолжительность здоровой жизни (Healthy life expectancy, HALE) – показатель лет жизни, проведенных в добром здравии.

Так, в Украине этот показатель в 2019 году составлял 61.7 года.

Средний мировой показатель составляет 63.5 лет.

В России ожидаемая продолжительность здоровой жизни также довольно низкая – 63.7 лет, в Беларуси – 65.0.

Вместе с тем, в Польше показатель HALE составляет 68.0, в Чехии – 68.5, во Франции – 71.2 года, в Германии – 69.5, в Италии – 71.0, в Испании – 71.3, в Великобритании – 68.9.

В Японии ожидаемая продолжительность здоровой жизни 73.3 года, в Сингапуре – 73.9, в США – 65.2.