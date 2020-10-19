В Італії фіксують найбільшу за час пандемії кількість випадків COVID-19 за добу
За минулу добу в Італії зареєстрували близько 11,7 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість нових хворих в країні за час пандемії.
Джерело: Worldometers
Деталі: За цей же час від ускладнень захворювання померли 69 осіб.
Попередні рекорди добової захворюваності фіксували у березні-квітні цього року.
Водночас останній тиждень в Італії спостерігається стрімке зростання кількості хворих.
Наразі в країні активними залишаються більше 126 тисяч випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії в Італії зареєстрували понад 414 тисяч випадків захворювання, із них летальних – більше 36 тисяч. Одужали від коронавірусу вже більше 251 тисячі хворих.
Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу
Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Станом на 17 жовтня у світі COVID-19 виявили у 371 тисячі людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 40 мільйонів випадків зараження.