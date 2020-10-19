В Італії фіксують найбільшу за час пандемії кількість випадків COVID-19 за добу 

За минулу добу в Італії зареєстрували близько 11,7 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість нових хворих в країні за час пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: За цей же час від ускладнень захворювання померли 69 осіб.

Попередні рекорди добової захворюваності фіксували у березні-квітні цього року.

Водночас останній тиждень в Італії спостерігається стрімке зростання кількості хворих.

Щоденна кількість нових випадків COVID-19 в Італії

Наразі в країні активними залишаються більше 126 тисяч випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії в Італії зареєстрували понад 414 тисяч випадків захворювання, із них летальних – більше 36 тисяч. Одужали від коронавірусу вже більше 251 тисячі хворих.

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