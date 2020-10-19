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В Италии фиксируют рекордное за время пандемии количество случаев COVID-19 за сутки

Понедельник, 19 октября 2020, 00:22

За прошедшие сутки в Италии зарегистрировали около 11,7 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это наибольшее количество новых больных в стране за время пандемии.

Источник: Worldometers

Детали: За это же время от осложнений заболевания умерли 69 человек.

Предыдущие рекорды суточной заболеваемости фиксировали в марте-апреле этого года.

В то же время последнюю неделю в Италии наблюдается стремительный рост количества больных.

Ежедневное количество случаев COVID-19 в Италии
Ежедневное количество случаев COVID-19 в Италии

Сейчас в стране активными остаются более 126 тысяч случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в Италии зарегистрировали более 414 тысяч случаев заболевания, из них летальных – более 36 тысяч. Выздоровели от коронавируса уже более 251 тысячи больных. 

Знать больше: Тяжесть протекания COVID-19 по анализу крови, заражение через поверхности и более долгий иммунитет. 7 новых исследований о коронавирусе

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Италиякоронавирус


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