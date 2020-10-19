В Италии фиксируют рекордное за время пандемии количество случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в Италии зарегистрировали около 11,7 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это наибольшее количество новых больных в стране за время пандемии.
Источник: Worldometers
Детали: За это же время от осложнений заболевания умерли 69 человек.
Предыдущие рекорды суточной заболеваемости фиксировали в марте-апреле этого года.
В то же время последнюю неделю в Италии наблюдается стремительный рост количества больных.
Сейчас в стране активными остаются более 126 тысяч случаев коронавируса.
Всего за время пандемии в Италии зарегистрировали более 414 тысяч случаев заболевания, из них летальных – более 36 тысяч. Выздоровели от коронавируса уже более 251 тысячи больных.
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Напомним:
- По состоянию на 17 октября в мире COVID-19 обнаружили у 371 тысячи человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 40 миллионов случаев заражения.