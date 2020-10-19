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Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 01:11
Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ
Ілюстративне фото

Після вбивства вчителя історії французький уряд планує вислати із країни 231 іноземця, які можуть мати екстремістські погляди. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомило джерело у профспілці поліції. Водночас у міністерстві внутрішніх справ не змогли це підтвердити. 

Екстремісти у Франції визначаються як "люди, залучені у процес радикалізації та які можуть взяти участь у діяльності терористичної групи чи доєднатись до неї". 

Зазначається, що наказ про видворення іноземців надійшов від міністра внутрішніх справ у неділю. 

Джерело Reuters вказує, що із загального переліку осіб, яких планують вислати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати. 

Також у силовому відомстві планують збільшити увагу до запитів на отримання статусу біженця у Франції. 

Передісторія: 

  • У п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.  
  • Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 
  • Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника. 

Українська правда

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Теми: Франціявбивство
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