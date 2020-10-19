Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ
Після вбивства вчителя історії французький уряд планує вислати із країни 231 іноземця, які можуть мати екстремістські погляди.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомило джерело у профспілці поліції. Водночас у міністерстві внутрішніх справ не змогли це підтвердити.
Екстремісти у Франції визначаються як "люди, залучені у процес радикалізації та які можуть взяти участь у діяльності терористичної групи чи доєднатись до неї".
Зазначається, що наказ про видворення іноземців надійшов від міністра внутрішніх справ у неділю.
Джерело Reuters вказує, що із загального переліку осіб, яких планують вислати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати.
Також у силовому відомстві планують збільшити увагу до запитів на отримання статусу біженця у Франції.
Передісторія:
- У п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.
- Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу.
- Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника.