Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 01:11
Ілюстративне фото

Після вбивства вчителя історії французький уряд планує вислати із країни 231 іноземця, які можуть мати екстремістські погляди. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомило джерело у профспілці поліції. Водночас у міністерстві внутрішніх справ не змогли це підтвердити. 

Екстремісти у Франції визначаються як "люди, залучені у процес радикалізації та які можуть взяти участь у діяльності терористичної групи чи доєднатись до неї". 

Зазначається, що наказ про видворення іноземців надійшов від міністра внутрішніх справ у неділю. 

Джерело Reuters вказує, що із загального переліку осіб, яких планують вислати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати. 

Також у силовому відомстві планують збільшити увагу до запитів на отримання статусу біженця у Франції. 

Передісторія: 

  • У п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.  
  • Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 
  • Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника. 

Українська правда
Теми: Франціявбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

відеоВбивство вчителя у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці

фото, відеоПротести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання

відеоВійна в Карабасі: Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини

У МОЗ розповіли, на яку категорію заражених припадає 75% смертей від Covid

Глава МЗС Угорщини хоче, щоб Байден "відповів за тиск на Україну"

Усі новини...
Франція
Вбивство вчителя у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці
Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних
Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих
Останні новини
01:11
Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ
00:22
В Італії фіксують найбільшу за час пандемії кількість випадків COVID-19 за добу 
23:47
оновленоУ Білорусі в неділю затримали понад 200 осіб
23:24
Президент Вірменії пригрозив визнати незалежність Нагірного Карабаху
22:50
Гравці й персонал "Шахтаря" перед матчем із "Реалом" перевірилися на коронавірус
22:11
Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження
21:10
Прем’єр Польщі вийшов з карантину після підозри на коронавірус
20:18
Тихановську, Колесникову і Цепкало висунули на Нобелівську премію миру
20:04
Вибух в Афганістані: щонайменше 14 загиблих і 119 поранених
19:42
На Херсонщині облили зеленкою кандидатів від ОПЗЖ і вкрали ноутбук
Усі новини...