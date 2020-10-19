Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів – ЗМІ

Після вбивства вчителя історії французький уряд планує вислати із країни 231 іноземця, які можуть мати екстремістські погляди.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну інформацію агентству повідомило джерело у профспілці поліції. Водночас у міністерстві внутрішніх справ не змогли це підтвердити.

Екстремісти у Франції визначаються як "люди, залучені у процес радикалізації та які можуть взяти участь у діяльності терористичної групи чи доєднатись до неї".

Зазначається, що наказ про видворення іноземців надійшов від міністра внутрішніх справ у неділю.

Джерело Reuters вказує, що із загального переліку осіб, яких планують вислати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати.

Також у силовому відомстві планують збільшити увагу до запитів на отримання статусу біженця у Франції.

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