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Франция готовит масштабную высылку потенциальных экстремистов – СМИ

Понедельник, 19 октября 2020, 01:11
Иллюстративное фото

После убийства учителя истории французское правительство планирует выслать из страны 231 иностранца, которые могут иметь экстремистские взгляды.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующую информацию агентству сообщил источник в профсоюзе полиции. В то же время в министерстве внутренних дел не смогли это подтвердить.

Экстремисты во Франции определяются как "люди, вовлеченные в процесс радикализации и которые могут принять участие в деятельности террористической группы или присоединиться к ней".

Отмечается, что приказ о выдворении иностранцев поступил от министра внутренних дел в воскресенье.

Источник Reuters указывает, что из общего перечня лиц, которых планируют выслать, 180 находятся в тюрьме, а еще 51 человека должны вскоре арестовать.

Также в силовом ведомстве планируют увеличить внимание к запросам на получение статуса беженца во Франции.

Предыстория: 

  • В пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
  • Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.
  • Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение убийцы.

Украинская правда
Темы: Францияубийство


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