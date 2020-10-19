Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция готовит масштабную высылку потенциальных экстремистов – СМИ

Понедельник, 19 октября 2020, 01:11
Франция готовит масштабную высылку потенциальных экстремистов – СМИ
Иллюстративное фото

После убийства учителя истории французское правительство планирует выслать из страны 231 иностранца, которые могут иметь экстремистские взгляды.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующую информацию агентству сообщил источник в профсоюзе полиции. В то же время в министерстве внутренних дел не смогли это подтвердить.

Экстремисты во Франции определяются как "люди, вовлеченные в процесс радикализации и которые могут принять участие в деятельности террористической группы или присоединиться к ней".

Отмечается, что приказ о выдворении иностранцев поступил от министра внутренних дел в воскресенье.

Источник Reuters указывает, что из общего перечня лиц, которых планируют выслать, 180 находятся в тюрьме, а еще 51 человека должны вскоре арестовать.

Также в силовом ведомстве планируют увеличить внимание к запросам на получение статуса беженца во Франции.

Предыстория: 

  • В пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
  • Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.
  • Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение убийцы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Францияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: