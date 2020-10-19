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Більше 150 протестувальників проти карантину затримали у Празі

Понеділок, 19 жовтня 2020, 05:32

Понад 150 осіб затримали під час заворушень у столиці Чехії Празі, які почались із акції футбольних та хокейних фанатів проти карантинних обмежень. 

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на поліцію Чехії

Деталі: Причиною демонстрації стали урядові обмеження через пандемію. На акцію зібрались більше 500 осіб, що наразі заборонено. Протестувальники також порушували і інші протиепідемічні заходи: не дотримувались дистанції та були без масок. 

Більше сотні демонстрантів затримали в центрі Праги. Протестувальників підозрюють у порушення громадського порядку, насильстві проти правоохоронців та невиконанні їх вимог. Йдеться, зокрема, про демонстрантів, які нападали на силовиків під час розгону демонстрації. 

Ще близько 50 осіб затримали перед акцією, тому що вони мали з собою небезпечні для оточення предмети. 

Внаслідок протесту близько 20 співробітників поліції постраждали. Трьох госпіталізували. 

Загалом у ході сутичок до лікарень потрапили 9 осіб. 

Нагадаємо: 

Теми: Чехіякарантин


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