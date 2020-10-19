Более 150 протестующих против карантина задержали в Праге
Более 150 человек задержали во время беспорядков в столице Чехии Праге, которые начались с акции футбольных и хоккейных фанатов против карантинных ограничений.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Чехии
Детали: Причиной демонстрации стали правительственные ограничения из-за пандемии. На акцию собрались более 500 человек, что на данный момент запрещено. Протестующие также нарушали и другие противоэпидемические мероприятия: не соблюдали дистанцию и были без масок.
Более сотни демонстрантов задержали в центре Праги. Протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, насилии против правоохранителей и невыполнении их требований. Речь идет о демонстрантах, которые нападали на силовиков во время разгона демонстрации.
Еще около 50 человек задержали перед акцией, потому что они имели с собой опасные для окружающих предметы.
Вследствие протеста около 20 сотрудников полиции пострадали. Трех госпитализировали.
Всего в ходе столкновений в больницы попали 9 человек.
Напомним:
- За последние сутки в Чехии обнаружили более 5000 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло – 70 человек.