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Более 150 протестующих против карантина задержали в Праге

Понедельник, 19 октября 2020, 05:32

Более 150 человек задержали во время беспорядков в столице Чехии Праге, которые начались с акции футбольных и хоккейных фанатов против карантинных ограничений.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Чехии

Детали: Причиной демонстрации стали правительственные ограничения из-за пандемии. На акцию собрались более 500 человек, что на данный момент запрещено. Протестующие также нарушали и другие противоэпидемические мероприятия: не соблюдали дистанцию ​​и были без масок.

Более сотни демонстрантов задержали в центре Праги. Протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, насилии против правоохранителей и невыполнении их требований. Речь идет о демонстрантах, которые нападали на силовиков во время разгона демонстрации.

Еще около 50 человек задержали перед акцией, потому что они имели с собой опасные для окружающих предметы.

Вследствие протеста около 20 сотрудников полиции пострадали. Трех госпитализировали.

Всего в ходе столкновений в больницы попали 9 человек.

Напомним: 

Темы: Чехиякарантин


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