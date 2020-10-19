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Італія посилює карантин на тлі нового рекорду заражень

Понеділок, 19 жовтня 2020, 09:47

Уряд Італії у неділю, 18 жовтня, посилив обмеження для стримування епідемії коронавірусу на тлі щоденних рекордів кількості заражень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Мерам міст рекомендують з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Розважальні заклади, як лотереї та казино, також повинні будуть закриватися з 9 вечора. 

Робота конференц-залів тимчасово забороняється.

За новими правилами, у ресторанах та барах за одним столом можуть розміщуватися компанії з не більш ніж 6 осіб. Заклади, які не мають сидячих місць, повинні будуть закриватися вже о 18-00.  

Старшу школу переводять на дистанційне навчання, але випускні класи при цьому будуть по черзі навчатися у школі і дистанційно. Школярі інших вікових груп поки що продовжать навчання у класах, а університети можуть самостійно приймати рішення про повністю дистанційне навчання або ротацію навчання у класах, залежно від профільних особливостей.

Спортзалам дають один тиждень для адаптації до жорсткіших карантинних вимог. Якщо вони не можуть їх виконувати, таким закладам доведеться тимчасово припинити роботу.

Обмежують також практику командних видів спорту: тренуватися на спеціальних майданчиках буде дозволено, але сам на сам.

Компаніям рекомендується перевести працівників на дистанційну роботу.

Зберігається вимога "маскового режиму" у громадських приміщеннях та громадських місцях. 

Прем’єр Джузеппе Конте у своєму телезверненні закликав людей до максимальної обережності, зазначаючи, що ситуація стає небезпечною.

14 жовтня Італія вперше перетнула найвищий показник приросту хворих з "першої хвилі" епідемії - близько 7 тисяч заражень. Після цього щодня реєстрували нові рекорди. 18 жовтня в країні зареєстрували 11 705 нових випадків коронавірусу та 69 смертей.

Теми: карантинІталіякоронавірусCovid-2019епідемія


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