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Италия усиливает карантин на фоне нового рекорда заражений

Понедельник, 19 октября 2020, 09:47

Правительство Италии в воскресенье, 18 октября, усилило ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса на фоне ежедневных рекордов количества заражений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Мэрам городов рекомендуют с 9 часов вечера закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Развлекательные заведения, как лотереи и казино, также должны будут закрываться с 9 вечера.

Работа конференц-залов временно запрещается.

По новым правилам, в ресторанах и барах за столом могут размещаться компании с не более 6 человек. Заведения, которые не имеют сидячих мест, должны будут закрываться уже в 18-00.

Старшую школу переводят на дистанционное обучение, но выпускные классы при этом будут по очереди учиться в школе и дистанционно. Школьники других возрастных групп пока продолжат обучение в классах, а университеты могут самостоятельно принимать решения о полностью дистанционном обучении или ротацию обучения в классах, в зависимости от профильных особенностей.

Спортзалам дают одну неделю для адаптации к более жестким карантинных требованиям. Если они не могут их выполнять, таким заведениям придется временно прекратить работу.

Ограничивают также практику командных видов спорта: тренироваться на специальных площадках будет разрешено, но в одиночку.

Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу.

Сохраняется требование "масочного режима" в общественных местах и ​​в общественных местах.

Премьер Джузеппе Конте в своем телеобращении призвал людей к максимальной осторожности, отмечая, что ситуация становится опасной.

14 октября Италия впервые пересекла максимальный показатель прироста больных с "первой волны" эпидемии - около 7000 заражений. После этого ежедневно регистрировали новые рекорды. 18 октября в стране зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса и 69 смертей.

Темы: карантинИталиякоронавирусCovid-2019эпидемия


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