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Дружина і син Гройсмана захворіли на COVID-19 – експрем’єр пішов на самоізоляцію

Понеділок, 19 жовтня 2020, 10:21

Дружина і син колишнього прем’єра України Володимира Гройсмана захворіли на коронавірус – Гройсман вирішив залишатися із сім’єю, скасував усі зустрічі і перебуває на самоізоляції.

Джерело: Facebook-сторінка Гройсмана

Пряма мова: "З минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки...

Я прийняв рішення залишитись разом зі своєю дружиною, зі своїм сином вдома і ми разом будемо проходити це випробування".

Деталі: При цьому політик уточнив, що отримав негативний тест на COVID-19.

Українська правда
Теми: ГройсманкоронавірусCovid-2019


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