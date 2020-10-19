Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 – экс-премьер пошел на самоизоляцию
Понедельник, 19 октября 2020, 10:21
Жена и сын бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана заболели на коронавирус - Гройсман решил оставаться с семьей, отменил все встречи и находится на самоизоляции.
Источник: Facebook-страница Гройсмана
Прямая речь: "С прошлой недели моя жена и мой сын болеют на коронавирус. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки...
Я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома и мы вместе будем проходить это испытание".
Детали: При этом политик уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19.
Украинская правда