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Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 – экс-премьер пошел на самоизоляцию

Понедельник, 19 октября 2020, 10:21

Жена и сын бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана заболели на коронавирус - Гройсман решил оставаться с семьей, отменил все встречи и находится на самоизоляции.

Источник: Facebook-страница Гройсмана

Прямая речь: "С прошлой недели моя жена и мой сын болеют на коронавирус. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки...

Я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома и мы вместе будем проходить это испытание".

Детали: При этом политик уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19.

Украинская правда
Темы: ГройсманкоронавирусCovid-2019


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