Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 – экс-премьер пошел на самоизоляцию

Понедельник, 19 октября 2020, 10:21
Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 – экс-премьер пошел на самоизоляцию

Жена и сын бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана заболели на коронавирус - Гройсман решил оставаться с семьей, отменил все встречи и находится на самоизоляции.

Источник: Facebook-страница Гройсмана

Прямая речь: "С прошлой недели моя жена и мой сын болеют на коронавирус. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки...

Я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома и мы вместе будем проходить это испытание".

Детали: При этом политик уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: