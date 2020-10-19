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Рада не розгляне держбюджет до виборів, але Разумков не хоче "бюджетної ночі"

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:20
Рада не розгляне держбюджет до виборів, але Разумков не хоче бюджетної ночі

Спікер Дмитро Разумков підтвердив, що Верховна Рада на засіданні 20 жовтня не зможе розглянути в першому читанні законопроєкт про держбюджет на 2021-й рік і закликав мобілізуватись для його доопрацювання.

Джерело: Разумков на засіданні Погоджувальної ради 19 жовтня

Пряма мова: "В п’ятницю з технічних причин не відбулося засідання комітету і, згідно діючого законодавства, документ, який ми мали розглядати завтра, він не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути: народні депутати з ним ще не ознайомились, і комітет ще не прийняв відповідне рішення.

Я впевнений що найближчим часом він буде підготовлений і після того як пройдуть вибори і ми, згідно з нашим графіком, повернемося до парламенту - з 3 листопада - ми зможемо розглянути цей законопроєкт".

Деталі: Спікер звернувся до всіх з проханням оперативно доопрацювати документ, щоб увійти в новий рік з нормальним бюджетом, щоб не було такого явища як "бюджетна ніч".

На думку Разумкова, практика "держбюджет під ялинку" повинна піти в історію.

Передісторія:

  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін.
  • Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.
  • Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.
  • Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.
  • На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський. 

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: держбюджетВерховна Рада
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