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Рада не рассмотрит госбюджет до выборов, но Разумков не хочет "бюджетной ночи"

Понедельник, 19 октября 2020, 11:20
Рада не рассмотрит госбюджет до выборов, но Разумков не хочет бюджетной ночи

Спикер Дмитрий Разумков подтвердил, что Верховная Рада на заседании 20 октября не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021-й год и призвал мобилизоваться для его доработки.

Источник: Разумков на заседании Согласительного совета 19 октября

Прямая речь: "В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, он не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение.

Я уверен что в ближайшее время он будет подготовлен и после того как пройдут выборы, и мы, согласно нашему графику, вернемся в парламент - с 3 ноября - мы сможем рассмотреть этот законопроект".

Детали: Спикер обратился ко всем с просьбой оперативно доработать документ, чтобы войти в новый год с нормальным бюджетом, чтобы не было такого явления как "бюджетная ночь".

По мнению Разумкова, практика "госбюджет под елку" должна уйти в историю.

Предыстория:

  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин.
  • Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.
  • 14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.
  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.
  • На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

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Валентина Романенко, УП

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Темы: госбюджетВерховная Рада
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