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В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:28

Станом на 19 жовтня жодна область в Україні не готова до послаблення карантинних обмежень через поширення COVID-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Київ та 24 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

У 24 регіонах і столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 206,1 на 100 тисяч осіб.

Ще гірша ситуація у Тернопільській області (297,5 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (286,7) та Харківській (307,6), Хмельницькій (325,2), Житомирській (262,6), Сумській (343,5) областях.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗкарантин


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