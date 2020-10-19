В Украине не осталось области, готовой к ослаблению карантина

По состоянию на 19 октября ни одна область в Украине не готова к ослаблению карантина из-за распространения COVID-19.

Источник: данные Минздрава

Детали: Киев и 24 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

В 24 регионах и столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

В Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 206,1 на 100 тысяч человек.

Еще хуже ситуация в Тернопольской области (297,5 больных 100 тысяч населения), Черновицкой (286,7) и Харьковской (307,6), Хмельницкой (325,2), Житомирской (262,6), Сумской (343,5 ) областях.

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