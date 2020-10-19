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Синоптик попереджає про заморозки, але пророкує потепління

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:27

Україна у вівторок потрапить під вплив потужного західного антициклону: погода буде вітряною, прохолодною, але без опадів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "20-го жовтня хіба що на Півночі України є ймовірність локальних невеликих дощиків, із тих, що лякають але погоди не роблять.

А так - практично повсюди буде без опадів. Тумани блукатимуть, це вже їхній зоряний час зараз - водії, уважно!".

Деталі: Найближчої ночі очікується +1+6 градусів, місцями заморозки, у вівторок удень у більшості областей передбачається +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів.

Вітер буде з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині - поривчастий, некомфортний.

У Києві 20-го жовтня суттєвих опадів не очікується, але вітер буде рвучким, чим посилюватиме відчуття холоду.

Найближчої ночі в Києві очікується +3+6 градусів, на околицях заморозки, вдень усього +9, +10 градусів.

За словами синоптикині, погрітися вдасться 22-23 жовтня - потепліє до +14+19 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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